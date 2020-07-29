الجيش الأمريكي ينقل مقره الأوروبي من ألمانيا

قال الجيش الأمريكي إنه سينقل مقره الأوروبي من شتوتغارت بألمانيا إلى بلجيكا، وذلك أثناء استعراض خطط أوسع نطاقا لنقل 12 ألفا من قواته إلى خارج ألمانيا بناء على أوامر الرئيس الأمريكي.

وأعلن ترامب الشهر الماضي خططا لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا إلى 25 ألف جندي، منتقدا ألمانيا على عدم التزامها بالمستويات المستهدفة للإنفاق الدفاعي التي حددها حلف شمال الأطلسي واتهمها باستغلال الولايات المتحدة في التجارة.

إلى ذلك، أعلن البنتاغون، يوم الأربعاء، أنه سيتم سحب قرابة 12 ألف عسكري أمريكي من ألمانيا.

وأكد البنتاغون، خلال مؤتمر صحفي لوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنه سيعيد نشر القوات التي ستسحب من ألمانيا في إيطاليا وبلجيكا.

وقال إسبر إنه سيتم إعادة تمركز بعض القوات الأمريكية في منطقة البحر الأسود وقد ينتشر بعض الجنود مؤقتا في منطقة البلطيق.

ومن المتوقع أن يبقى في المجمل نحو 5400 جندي، من أصل 12 ألف جندي يغادرون ألمانيا، في أوروبا، وسوف يعود كثير من القوات المتبقية إلى الولايات المتحدة لكن سيتم إرسال الجنود بدون أسرهم في عمليات انتشار مؤقت وبشكل دوري في أوروبا.

المصدر: وكالات