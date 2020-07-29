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البنتاغون: سيتم سحب قرابة 12 ألف عسكري أمريكي من ألمانيا

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البنتاغون: سيتم سحب قرابة 12 ألف عسكري أمريكي من ألمانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء،عن أنه سيتم سحب قرابة 12 ألف عسكري أمريكي من ألمانيا.

وأكد البنتاغون، خلال مؤتمر صحفي لوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر اليوم أنه سيعيد نشر القوات التي ستسحب من ألمانيا في إيطاليا وبلجيكا.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الشهر الماضي إنه سيخفض القوات الأمريكية في ألمانيا بنحو 9500 جندي إلى 25 ألفا، ملقيا باللائمة على ألمانيا، الدولة العضو أيضا في حلف شمال الأطلسي، "لإخفاقها في الوفاء بالإنفاق الدفاعي للحلف"، حسب اعتقاد ترامب. كما اتهم الرئيس الأمريكي ألمانيا بأنها تستغل الولايات المتحدة في مجال التجارة.

المصدر: وكالات

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