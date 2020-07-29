حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة ترتفع بـ1.2 ألف وفاة خلال يوم وتلامس الـ150 ألفا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس أكثر من 1.2 ألف وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الثلاثاء 1244 وفاة و61660 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 1076 وفاة و56336 إصابة في اليوم السابق).

وسجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم، حسب بيانات الجامعة، 4352083 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، منها 149258 حالة وفاة و1355363 حالة شفاء، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

من جانبها، أفادت وكالة "رويترز"، استنادا إلى إحصاءاتها، بأن حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع عشرة آلاف وفاة خلال الأيام الـ11 الماضية، ما يعكس وتيرة لتفشي الوباء لم يتم تسجيلها في البلاد منذ أوائل يونيو.

وشهد معدل الوفيات الجديدة جراء كورونا في الولايات المتحدة ارتفاعا على مدى ثلاثة أسابيع على التوالي، فيما شهد معدل الإصابات الأسبوعية انخفاضا مؤخرا لأول مرة منذ يونيو، بناء على إحصاءات "رويترز".

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكورونا شهدتها عدد من الولايات الأمريكية في الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.

وبدأت هذه الولايات في الفترة الأخيرة تعاني من اكتظاظ المستشفيات، فيما اضطرت السلطات المحلية إلى التخلي عن خططها لرفع القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في محاولة لكبح جماح الجائحة.

المصدر: RT + رويترز