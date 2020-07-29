سنغافورة.. تغريدة قديمة لنجل شقيق رئيس الوزراء تكلفه 10000$

ذكرت صحيفة ستريتس تايمز أن محكمة في سنغافورة غرمت ابن شقيق رئيس الوزراء، لي هسين لونج، بأكثر من 10 آلاف دولار لنشره في فيسبوك تعليقا انتقد فيه حكومة البلاد ونظامها القضائي.

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وكتبت الصحيفة أن لي شنغ، نجل شقيق رئيس وزراء سنغافورة، كتب في يوليو 2017 أن الحكومة السنغافورية "مثيرة للجدل للغاية ولديها نظام قضائي مطاط"، أي يقبل التأويل.

وخلصت المحكمة إلى أن هذا المنشور من طرف ابن شقيق رئيس الوزراء يشكل خطرا يهدد بتقويض ثقة الجمهور في العدالة في البلاد. وفي الوقت نفسه لم يقبل القاضي الحجج بالحجج القائلة إن المنشور على شبكة التواصل الاجتماعية شخصي، وهو متاح فقط لأصدقاء صاحبه.

وسيتعين الآن على نجل شقيق رئيس الوزراء في سنغافورة، وفق قرار المحكمة، دفع غرامة قدرها 15 ألف دولار محلي، وهو ما يعادل أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي، وإلا سيزج به في السجن لمدة أسبوع.

المصدر: نوفوستي