الهند.. أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة تتجاوز 1.5 مليون

سجلت الهند أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد مليون وأكثر من 531 ألف إصابة.

وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، إن 768 شخصا توفوا خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 34193 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

المصدر: وكالات