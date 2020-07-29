وزير الصحة الفرنسي: الوباء مستمر!

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، إن المعركة ضد فيروس كورونا ستكون طويلة، حاثا الناس على الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.

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وأضاف فيران اليوم الأربعاء: "نحن لا نواجه موجة ثانية من كورونا.. فالوباء مستمر.. بعض الناس لا يحترمون القواعد. يجب ألا نخذل حذرنا".

وتابع: "لا نريد اللجوء إلى إغلاق آخر، ندرس الوضع على أساس كل حالة على حدة. الحرب لم تنته.. يجب أن يفهم الناس أننا سنعيش مع هذا الفيروس لفترة طويلة إلى حد ما".

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا عن ارتفاع إجمالي الوفيات بالوباء في البلاد إلى 30223 حالة.

وأوضحت الهيئة أن السلطات الصحية الفرنسية تجري حاليا نحو 500 ألف فحص للكشف عن الفيروس كل أسبوع، فيما وصلت نسبة التحاليل الإيجابية إلى 1.3 بالمئة.

وانخفض عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات الفرنسية إلى 5551، مقارنة مع 5655 يوم الاثنين، فيما انخفض عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة من 398 إلى 385.

المصدر: رويترز