684 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في ألمانيا

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 206926 حالة خلال آخر 24 ساعة.

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وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بواقع 684 حالة خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات في ألمانيا بلغ 9128، بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، وتعافي أكثر من 190 الف شخصا بعد شفائهم من المرض.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وقد أودى الفيروس القاتل، حتى الآن، بحياة نحو 650 ألف شخص من بين أكثر من 16.5 مليون مصاب حول العالم.

المصدر: سبوتنيك