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684 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في ألمانيا

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684 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في ألمانيا
Reuters
صورة أرشيفية
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ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 206926 حالة خلال آخر 24 ساعة.

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ألمانيا تسجل 305 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بواقع 684 حالة خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات في ألمانيا بلغ 9128، بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، وتعافي أكثر من 190 الف شخصا بعد شفائهم من المرض.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وقد أودى الفيروس القاتل، حتى الآن، بحياة نحو 650 ألف شخص من بين أكثر من 16.5 مليون مصاب حول العالم.

المصدر: سبوتنيك

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