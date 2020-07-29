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فيتنام تسجل 8 إصابات كورونا بعد ظهور بؤرة جديدة للفيروس في البلاد

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فيتنام تسجل 8 إصابات كورونا بعد ظهور بؤرة جديدة للفيروس في البلاد
Reuters KHAM
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أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ناجمة عن انتشار الفيروس محليا، وذلك عقب ظهور بؤرة جديدة للفيروس في مدينة دانانغ.

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وتشير معطيات الوزارة إلى ارتفاع عدد الإصابات المسجلة في الفترة الأخيرة إلى 30 حالة منذ عودة الفيروس للانتشار يوم السبت الماضي بعد السيطرة عليه في أبريل.

وسجلت فيتنام ما مجموعه 446 إصابة بفيروس كورونا دون وفيات. وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 83% من المصابين.

المصدر: رويترز

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