البرازيل.. تسجيل 921 وفاة وأكثر من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية، يوم الثلاثاء، تسجيل 921 وفاة و40816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 88539 حالة، والإصابات إلى نحو 2.5 مليون حالة منذ بدء تفشي العدوى في البلاد.

وتعتبر أمريكا اللاتينية إحدى أكبر البؤر لانتشار فيروس كورونا في العالم، حيث تجاوز عدد الإصابات عتبة الـ 4 ملايين من أصل أكثر من 16 مليون إصابة عالميا.

المصدر: وكالات