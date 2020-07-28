زوكربرغ يمثل أمام الكونغرس الأمريكي للدفاع عن "فيسبوك"

سيمثل المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ أمام مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يدافع عن شركته وسياساتها وسط انتقادات من المشرعين.

وقال زوكربرغ في إفادته، التي تم نشرها اليوم الاثنين، إن شركته أثبتت نجاحها، حيث "انطلقت من الصفر ووفرت المنتجات التي يراها الناس مفيدة".

وأشار زوكربرغ إلى أن شركته تواجه منافسة من قبل الشركات التكنولوجية الأخرى، سواء الأمريكية أو الأجنبية.

وسيدافع زوكربرغ أيضا عن شراء "فيسبوك" لشركات أخرى، مشيرا إلى أن شركته ساعدت الشركات مثل "واتس آب" و"إنستغرام" في النمو.

ويلفت مدير "فيسبوك" اهتمام المشرعين إلى تنامي المنافسة مع الشركات الصينية، مشيرا إلى أن الصين "تبني نسخة خاصة بها للإنترنت، مبنية على أفكار مختلفة تماما وتصدر رؤيتها إلى الخارج"، حسب قوله.

ويدعو زوكربرغ السلطات الأمريكية لاتخاذ إجراءات وتبني مزيد من القوانين لمنع نشر محتويات خبيثة على مواقع التواصل الاجتماعي، والحماية من التدخلات في الانتخابات وانتهاك الخصوصية.

ومن المقرر أن يمثل أمام النواب الأمريكيين أيضا ممثلو عن الشركات الكبرى الأخرى مثل "آبل" و"أمازون" و"غوغل" وغيرها.

ويأتي ذلك بعد أن أعرب المشرعون الأمريكيون عن شكوكهم بشأن ممارسات "فيسبوك" وطريقة جمع البيانات، معتبرين أنها قد تكون ألحقت أضرارا بمنافسي "فيسبوك" الصغار.

المصدر: رويترز