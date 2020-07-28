رئيس تشيلي يقيل وزراء الدفاع والداخلية والخارجية

أجرى رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا تعديلا وزاريا شمل 6 وزارات، بما فيها الدفاع والداخلية والخارجية.

وأثناء أداء الوزراء الجدد القسم، دعا بينيرا الحكومة والائتلاف الحكومي في البرلمان، اليوم الثلاثاء، إلى "إطلاق مرحلة جديدة لحكومتنا ولبلادنا".

ويأتي ذلك بعد أن أيد أعضاء عن الائتلاف الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ مشروع القانون المثير للجدل حول إصلاح نظام التقاعد الذي قدمته المعارضة.

وكانت الحكومة تعارض مشروع القانون، محذرة من عواقبه الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن تشيلي قد شهدت موجة من الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر في العام الماضي. ومن المتوقع أن يتأثر اقتصاد البلاد هذا العام بتداعيات أزمة فيروس كورونا.

المصدر: رويترز