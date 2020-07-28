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بريطانيا والصين تتفقان على تعزيز التعاون في مجالي التجارة وتغير المناخ

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بريطانيا والصين تتفقان على تعزيز التعاون في مجالي التجارة وتغير المناخ
Reuters DS /yj
علما الصين وبريطانيا
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أفاد بيان لوزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن لندن وبكين اتفقتا على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة والحد من تبعات ظاهرة تغير المناخ.

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وأضاف البيان أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب تحدث مع نظيره الصيني، وانغ يي، واتفق الطرفان على أن هناك "فرصا كبيرة ومتنوعة بشأن تعزيز التجارة والتعامل مع تغير المناخ، حيث يمكن أن يعمل البلدان بشكل منتج وبناء".

إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، اليوم الثلاثاء، إن الصين والاتحاد الأوروبي سيسرعان المفاوضات من أجل إبرام اتفاق للاستثمار بين الجانبين بحلول نهاية هذا العام.

وأضاف ليو في بيان نشرته وزارة التجارة الصينية، أن الصين والاتحاد الأوروبي سيواصلان أيضا تعزيز تعديلات سياسة الاقتصاد الكلي وتنفيذ سياسات مالية ونقدية فعالة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي قدما.

المصدر: وكالات

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