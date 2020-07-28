وزير دفاع كوريا الجنوبية يعتذر عن فشل الجيش في منع منشق شمالي من عبور الحدود

اعتذر وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ-دو، اليوم الثلاثاء، عن فشل جيش لاده في منع الهارب الكوري الشمالي من عبور الحدود مشددة الحراسة إلى الشمال.

وفي جلسة الإحاطة التي عقدت أمام لجنة الدفاع الوطني البرلمانية، قال الوزير: "أتحمل المسؤولية النهائية بصفتي وزير الدفاع".

وكانت كوريا الشمالية أعلنت أن "هاربا" عاد إلى وطنه من مدينة كيسونغ الحدودية في 19 يوليو، وكان لديه أعراض إصابته بكورونا، وهو ادعاء رفضته السلطات الصحية في كوريا الجنوبية.

وقال يون تيه-هو، وهو أحد كبار المسؤولين الصحيين، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: "هذا الشخص ليس مسجلا كمريض من مرضى كوفيد-19، ولم يصنف بين المخالطين للمرضى بالفيروس".

واشتبه وزير الدفاع في أن نظام الشمال ربما لديه "أغراض سياسية" وراء هذه المزاعم، وأنه يحاول تحويل المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا إلى قوى خارجية.

ووفقا للجيش الكوري الجنوبي، يُعتقد أن الهارب قد سبح عبر الحدود من جزيرة كوانغ هوا الغربية، بعد مروره في إحدى فتحات التصريف تحت الأسلاك الشائكة على الحدود.

المصدر: "يونهاب"