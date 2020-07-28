محادثة عبر الإنترنت بين أوباما والممثل جورج كلوني لجمع التبرعات لبايدن

يجري الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع الممثل جورج كلوني محادثة عبر الإنترنت لجمع التبرعات، ضمن مساعي الرئيس السابق لدعم حملة مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن لانتخابات الرئاسة.

وجاء في دعوة للمتبرعين أن أوباما وكلوني سيجريان اليوم الثلاثاء، "محادثة افتراضية"، علما أن قيمة التذكرة تتراوح بين 250 دولارا و250 ألف دولار.

ويرأس كلوني، الذي ينتقد ترامب بشدة، وزوجته أمل مؤسسة كلوني للعدالة، وهي منظمة عالمية معنية بحقوق الإنسان.

وفي يونيو نظم أوباما حملة تبرعات لنائبه السابق بايدن، وجمعت الحملة أكثر من 11 مليون دولار.

وأجبرت جائحة فيروس كورونا بايدن على تنظيم فعاليات حملته الانتخابية على الإنترنت أو بالقرب من منزله في ديلاوير، لكن حملات جمع التبرعات على الإنترنت أثبتت فعاليتها بالنسبة لبايدن وساعدته هو والجماعات الديمقراطية المتحالفة معه على جمع تبرعات أكثر من التي جمعها ترامب والجماعات الجمهورية المتحالفة معه في شهري مايو ويونيو.

وسيواجه بايدن الرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات التي ستجري في الثالث من نوفمبر.

المصدر: رويترز