إسبانيا تأمل في حوار حقيقي مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط في شرق المتوسط

أعربت وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا غونزاليس لايا، يوم الثلاثاء، عن أملها في إجراء حوار حقيقي مع أنقرة بشأن التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط.

وجاءت تصريحات وزيرة الخارجية بعد أن أبدى نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو استعدادا للشروع في محادثات في هذا الصدد.

وقالت في مؤتمر صحفي في العاصمة اليونانية أثينا عقب زيارة لتركيا، إن تشاووش أوغلو أبدى استعدادا لوقف التنقيب في المنطقة لشهر على الأقل.

وأضافت غونزاليس: "ينبغي تحويل ذلك إلى فعل.. ليس كافيا أن تقول إنك تريد الحديث"، قائلة إنها تأمل أن تتحول هذه الرسالة إلى "واقع ملموس".

وأفاد مسؤول تركي رفيع المستوى عقب زيارة لايا لبلاده، بأن أنقرة قد توقف عمليات استكشاف موارد الطاقة في المنطقة انتظارا لمحادثات مع اليونان.

وتركيا على خلاف مع اليونان وقبرص بشأن مطالبات بالأحقية في احتياطيات بحرية، وترفض الدولتان العضوان في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرنسا، خطة تركيا للتنقيب في المنطقة الواقعة بين قبرص وكريت.

المصدر: رويترز