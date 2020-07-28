بوتين يؤكد أهمية التعاون في المفاعل النووي التجريبي الحراري الدولي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي "ITER"، هو أكبر مشروع علمي وتقني دولي، وهو مثال واضح على التعاون الفعال المتعدد الأطراف.

وقال بوتين أثناء ترحيبه بالمشاركين في الحفل المخصص لبدء تجميع وتركيب معدات المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي، إن القيود المفروضة جراء تفشي الوباء، لم تؤثر على وتيرة العمل، مؤكدا أنه سيتم تحقيق أهداف المشروع كما هو مقرر.

وأوضح الرئيس الروسي أن مشروع المحطة النووية الحرارية ITER، الذي أصبح أكبر مشروع علمي وتقني دولي، يعد مثالا واضحا على التعاون المتعدد الأطراف المثمر والفعال.

وأضاف أن روسيا واحدة من الدول المؤسسة لهذه المبادرة وهي مصممة على تقديم مساهمة مهمة في ضمان أمن الطاقة البشرية، وأنها تؤدّي دورا نشطا في تنفيذها.

وقال بوتين إن هذا المشروع يدخل اليوم مرحلة حاسمة في تنفيذه، وإنه سيكون في المستقبل المنظور، مصدرا للطاقة فريدا من نوعه وهائلا في قوته وأمانه.

وأكد الرئيس الروسي أن استغلال هذا المصدر للطاقة، سيساهم بدون شك، في حل مشكلات التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين نوعية حياة الملايين من البشر.

المصدر: تاس