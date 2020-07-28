بريطانيا تدرس وضع قواعد لحجر صحي جديد إذا لزم الأمر

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده ستتخذ إجراءات جديدة لفرض الحجر الصحي بالنسبة للقادمين من دول أخرى، في حالة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في تلك البلدان.

وأضاف جونسون، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية: "أخشى أنه إذا رأينا علامات موجة ثانية في بلدان أخرى، فمن واجبنا أن نتصرف بسرعة وحزم لمنع المسافرين من القدوم إلينا من تلك الأماكن التي قد تؤدي إلى تفشي الفيروس في المملكة".

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في سياق متصل قالت وزيرة النقل، شارلوت فيري، إن بريطانيا تتطلع إلى وضع قواعد الحجر الصحي لمواطني الدول الأخرى والمناطق الحدودية، في حال الضرورة.

المصدر: رويترز