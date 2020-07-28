وفد إيراني يزور كييف للتباحث حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة

يتوجه وفد إيراني، برئاسة مساعد الخارجية للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند، غدا الأربعاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للتباحث مع مسؤولين، هناك حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

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وقال بهاروند الأسبوع الماضي إنه سيتوجه إلى كييف في زيارة تستغرق يومين، على رأس وفد يضم مندوبين عن مختلف المؤسسات الإيرانية، منها منظمة الطيران المدني ومكتب الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية والسلطة القضائية.

وأشار إلى أنه سيتم التباحث خلال هذه المحادثات مع الأوكرانيين حول الأطر وجدول الأعمال والقانون السائد، مضيفا: "من الأفضل بطبيعة الحال لو حققنا تقدمنا في المفاوضات".

وفي رده على سؤال حول الغرامة التي ستسدد لذوي ضحايا الطائرة المنكوبة، قال بهاروند: "لغاية الآن لم نقدم ولم نستلم أي مقترح، ولكن بطبيعة الحال ليست هذه الحادثة هي الأولى من نوعها التي تقع وهنالك معاهدات دولية حول مقدار الغرامة وكذلك مسألة التأمين والعرف السائد".

يذكر أن طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية سقطت صباح يوم 3 يناير إثر إصابتها بصاروخ من قبل الدفاع الجوي الإيراني، بعد إقلاعها بدقائق من مطار "الإمام الخميني" جنوب العاصمة طهران.

وأدى الحادث إلى مصرع جميع ركاب الطائرة، البالغ عددهم 167، أغلبهم من إيران والبقية من أوكرانيا وكندا والسويد وبريطانيا وأفغانستان، إضافة إلى أفراد الطاقم التسعة وجميعهم أوكرانيون.

المصدر: فارس