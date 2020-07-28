القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا يكشف عن 3 أهداف رئيسة لبلاده في ليبيا

التقى جوشوا هاريس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، بمسؤولين ليبييين خلال زيارته لمدينة مصراتة "لإحباط التصعيد العسكري في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع الطاقة في ليبيا".

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وذكر بيان للسفارة الأمريكية أن "التشاور" مع القادة الليبيين يهدف أيضا إلى "تكثيف الجهود الليبية لتسريح الميليشيات العنيفة ونزع سلاحها وإعادة دمجها".

وجدد الدبلوماسي الأمريكي في لقاءاته مع "نائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق ووزير الداخلية فتحي باشاغا"، دعم بلاده لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مشددا كذلك "على الحاجة الملحة لمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد".

المصدر: RT