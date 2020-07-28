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إيطاليا: استمرار تدفق المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا

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إيطاليا: استمرار تدفق المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا
Reuters
صورة أرشيفية / جزيرة لامبيدوزا
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قالت مصادر أمنية إيطالية إن هبوط المهاجرين غير النظاميين على تراب جزيرة لامبيدوزا الصقلية لا يزال مستمرا.

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وأضافت المصادر في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "قاربا صغيرا قد وصل إلى ساحل الجزيرة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، ويحمل على متنه حوالي 20 شخصا، من بينهم عدة قاصرين".

وتابعت: "المهاجرون تمت مرافقتهم إلى النقطة الساخنة على الجزيرة الصقلية، التي تستوعب 95 شخصا، بينما تضم الآن أكثر من سبعمائة ضيف".

وكانت السلطات الأمنية الإيطالية قد أعلنت عن "وصول أكثر من 100 مهاجر خلال الليلة السابقة، قدموا في دفعتين، واحدة من تونس والأخرى من ليبيا، الى جزيرة لامبيدوزا"، وذلك "بعد أن تم إنقاذهم من قبل قوارب الدوريات الأمنية".

المصدر: آكي

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