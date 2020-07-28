واشنطن معاتبة أنقرة: عثمان كافالا قضى 1000 يوم في الاحتجاز من دون إدانة

دعت الولايات المتحدة السلطات التركية إلى الإفراج عن رجل الأعمال والناشط، عثمان كافالا، الذي اعتقل في إطار التحقيق بمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

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وقال بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية: "حتى هذا الأسبوع، تم احتجاز رجل الأعمال الخيرية والناشط المدني التركي عثمان كافالا لمدة 1000 يوم، على الرغم من عدم إدانته بأي جريمة. الولايات المتحدة تشدد على أهمية تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الدولية. ندعو تركيا إلى تأكيد تمسكها بالعدالة وبسيادة القانون، وإطلاق سراح عثمان كافالا من الحجز، وكذلك التوصل إلى حل نزيه وشفاف وسريع لقضيته".

يذكر أن كافالا كان قد اعتقل في 18 أكتوبر 2017 في مطار اسطنبول، وقضت المحكمة في 1 نوفمبر من العام نفسه باحتجازه لـ "محاولته تغيير النظام الدستوري وإزاحة الحكومة الحالية".

علاوة على ذلك، اعتبرت السلطات التركية كافالا متورطا في الاحتجاجات التي جرت في عام 2013.

Turkish philanthropist and businessman Osman Kavala has spent 1,000 days in jail without ever being convicted of a crime. He has become a symbol of a systematic crackdown on civil society and dissent by Erdoganhttps://t.co/yBFdOYyNlR — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) July 28, 2020

اللافت أن محكمة في اسطنبول قررت في فبراير من العام الجاري، تبرئة رجل الأعمال وإطلاق سراحه، لكن في وقت لاحق من نفس اليوم، أمر مكتب المدعي العام مجددا باحتجازه.

وأصدر المحققون الأتراك في يناير 2017، أوامر اعتقال بحق 380 من رجال الأعمال بتهمة التورط غير المباشر في محاولة الانقلاب، كما فقد أكثر من 27 ألف معلم وموظف عمله في المؤسسات التعليمية. وفي المجموع، تم فصل حوالي 152 ألف موظف حكومي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

المصدر: تاس