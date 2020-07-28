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أردوغان يطلب تعليق التنقيب في شرق المتوسط انتظارا لمحادثات مع اليونان

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أردوغان يطلب تعليق التنقيب في شرق المتوسط انتظارا لمحادثات مع اليونان
Reuters
رجب طيب أردوغان
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قال إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء إن بلاده قد توقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت انتظارا لمحادثات مع اليونان.

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وأضاف قالين في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب تعليق العمليات كنهج بناء تجاه المفاوضات.

وتصاعد التوتر القائم منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي خلال الأسبوع الماضي، بعدما أصدرت البحرية التركية نشرة تحذيرية حول إجراء عمليات مسح زلزالي في المياه الواقعة بين قبرص وكريت.

المصدر: رويترز

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