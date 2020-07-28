انفجار في مخازن للوقود في منطقة "دولت آباد" في إقليم كرمانشاه غربي ايران

هز انفجار، اليوم الثلاثاء، مخازن للوقود في محافظة كرمنشاه الإيرانية ما أدى إلى اندلاع النيران في عدد شاحنات وقود كانت في الموقع.

وقال حاكم كرمانشاه إن أعمدة الدخان الأسود ناجمة عن اندلاع الحريق في كراج سيارات ناقلات الوقود، حيث اشتعلت النيران بداية في إحدى الشاحنات ثم سرت إلى بقية الشاحنات في الموقع.

ويعمل رجال الإطفاء حاليا على إخماد النيران، ولا تتوفر معلومات بعد حول وجود خسائر بشرية.

المصدر: RT