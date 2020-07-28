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"هانا" تتسبب بمقتل شخصين وفقدان 4 في المكسيك (فيديو)

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Reuters
مخلفات العاصفة هانا في المكسيك
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قتل شخصان واعتبر 4 آخرون في عداد المفقودين في المكسيك، مع عبور العاصفة "هانا" التي تحولت إلى إعصار، وتسببت بفيضانات في شمال شرقي البلاد.

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وقال الدفاع المدني أمس الاثنين، إن القتيلين هم امرأة وابنتها، جرفهما تيار نهر فاض إثر العاصفة، فيما كانتا تحاولان عبور ولاية كواهيلا الحدودية مع الولايات المتحدة على متن شاحنة صغيرة.

وسجل فقدان الأشخاص الأربعة أيضا في هذه الولاية التي طالتها أمطار غزيرة خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

ولا يزال أكثر من ألف مكسيكي في ملاجئ مؤقتة بعد عبور "هانا"، وهو أول إعصار في ساحل الأطلسي في عام 2020.

وبعدما عبر هذا الإعصار تكساس برفقة أمطار غزيرة ورياح عاتية، تراجع إلى عاصفة استوائية.

إلا أن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من خطر وقوع فيضانات وانزلاقات أرضية في شمال المكسيك.

المصدر: أ ف ب

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