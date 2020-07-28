رئيس الحكومة البريطانية يتعهد بإنفاق مبالغ ضخمة للتحول عن قيادة السيارات إلى الدراجات والمشي

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بتخصيص ملياري جنيه استرليني، أي ما يعادل 2.6 مليار دولار، للإنفاق على مشاريع تشجيع المشي واستعمال الدراجات الهوائية في بلاده.

وتأتي خطوة جونسون هذه في إطار السعي لتحسين الصحة العامة في البلاد وتشجيع التخلي عن قيادة السيارات في ظروف جائحة الفيروس التاجي.

وحث رئيس الحكومة البريطانية الاثنين الماضي مواطنيه على الاهتمام أكثر بلياقتهم البدنية، بالتزامن مع إعلان حكومته خطط لحظر الإعلانات الدعائية التلفزيونية وفي الإنترنت للأطعمة السريعة، قبل التاسعة مساء.



وتهدف الحكومة البريطانية بذلك إلى خفض معدلات اللجوء إلى هيئات الصحة العامة التي ستضطر إلى الانشغال بعلاج أي زيادة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي (كورونا) خلال فصل الشتاء، علاوة على الضغوط الناجمة عن الأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا.



ورأى جونسون أن "ركوب الدراجات الهوائية والمشي سيلعبان دورا كبيرا في التعامل مع بعض أكبر التحديات الصحية والبيئية التي نواجهها"، وكل ذلك في إطار مسعى لـ "مساعدة الناس ليصبحوا أكثر لياقة ويتمتعون بصحة، وخفض خطر تعرضهم للأمراض، ولتحسين جودة الهواء وخفض الاكتظاظ"، كما قال.

وتشمل الخطط البريطانية الجديدة في هذا المجال "بناء آلاف الأميال من طرق الدراجات الهوائية المحمية، ووضع معايير أعلى للبنية التحتية لركوب الدراجات الهوائية، وإنشاء ما لا يقل عن مركز نقل في المدينة خال من الانبعاثات، وتسهيل الحصول على دراجات كهربائية".

المصدر: cnbcarabia.com