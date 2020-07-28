الحرس الثوري الإيراني يبدأ مناورات غرب مضيق هرمز بمشاركة القوات البحرية والجوية

بدأ الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء مناورات في مياه الخليج غرب مضيق هرمز بمشاركة القوات البحرية والجوية.

وأعلن الحرس الثوري بدء المرحلة الأخيرة من مناورات "النبي الأعظم 14" بمشاركة القوات البحرية والجوية في المنطقة العامة من محافظة هرمزغان، وغرب مضيق هرمز ومیاه الخليج.

وقال الحرس الثوري إن المناورات ستشهد إطلاق صواريخ وتدريبات لطائرات بدون طيار ورادارت.

وأضاف في بيان أنه سيتم تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار ضد مواقع العدو الافتراضية، إلى جانب عمليات زرع الألغام وقطع خطوط الاتصال لسفن العدو، وإطلاق صواريخ بواسطة مروحيات وإطلاق صواريخ أرض بحر.

وأعلن الحرس الثوري أنه سيتم رصد منطقة العمليات باستخدام القمر الصناعي العسكري "نور".

المصدر: RT