ترامب ينتقد الإعلام الأمريكي وتغطيته للاحتجاجات التي يشهدها عدد من المدن

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإعلام الأمريكي وتغطيته للاحتجاجات التي يشهدها عدد من المدن، وقال أنه يروج لـ"أخبار مزيفة".

The Fake News Media is trying to portray the Portland and Seattle “protesters” as wonderful, sweet and innocent people just out for a little stroll. Actually, they are sick and deranged Anarchists & Agitators who our great men & women of Law Enforcement easily control, but who... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2020

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن "الأخبار المزيفة"، التي تروجها وسائل الإعلام، تحاول تصوير "المحتجين" من بورتلاند وسياتل على أنهم "أناس رائعون ولطيفون وأبرياء خرجوا لمجرد نزهة قصيرة".

وأضاف: "في الواقع إنهم مرضى ومشوشون فوضويون ومحرضون"، مشيرا إلى أنه من السهل أن يسيطر رجال ونساء تنفيذ القانون على الوضع هناك.

المصدر: وكالات