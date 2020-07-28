إسرائيل: لا نية لنا للتصعيد في الشمال.. لكننا مستعدون!

بعثت إسرائيل، مساء أمس الاثنين، رسائل تطمين، مبطنة بتهديد، إلى الجهات الدولية مفادها أنها لا تنوي تصعيد الوضع على الحدود الشمالية مع لبنان ولكنها على أهبة الاستعداد.

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وأوضحت أنه "إذا لزم الأمر نحن مستعدون لضربة مؤلمة"، مشيرة إلى أنها ترى سوريا ولبنان مسؤولين، وأن إيران "تقود ما يحدث".

من جهتها دعت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" الأطراف المعنية إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس"، إثر تبادل إطلاق النار في منطقة مزارع شبعا عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي، إن قائد قوات اليونيفيل، ستيافانو دل كول، تواصل مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي "لتقييم الوضع ولتخفيض التوتر، وحثهما على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس"، مشيرا إلى توقف إطلاق النار حاليا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه خاض "قتالا" على حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان، موضحا أنه أحبط محاولة "خلية إرهابية" التسلل الى الأراضي الاسرائيلية.

ويأتي تبادل إطلاق النار على الحدود في أعقاب تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رد محتمل لحزب الله بعد مقتل أحد مقاتليه في غارة جوية في سوريا ألقي باللوم فيها على إسرائيل.

المصدر: "i24news"