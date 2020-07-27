البرازيل.. أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا و614 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 23384 إصابة جديدة بفيروس كورونا و614 وفاة خلال اليوم الأخير.

وحسب معطيات الوزارة، فإن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ يوم الاثنين مليونين و442 ألفا و375 حالة، وحصيلة الوفيات 87618 حالة.

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يذكر أن البرازيل تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وتعتبر أمريكا اللاتينية إحدى أكبر بؤر لانتشار فيروس كورونا في العالم، حيث تجاوز عدد الإصابات عتبة الـ 4 ملايين من أصل أكثر من 16 مليون إصابة عالميا.

المصدر: رويترز