إيطاليا.. 5 وفيات جديدة بكورونا وانخفاض حاد في الإصابات اليومية

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو نفس عدد ضحايا أمس الأحد.

وتراجعت الإصابات اليومية إلى 170 إصابة جديدة بالوباء، ما يمثل انخفاضا حادا مقارنة مع أمس الأحد الذي سجلت فيه 255 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، يرتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 35 ألفا و112 حالة وفاة، فيما وصل عدد الحالات الإيجابية النشطة إلى 12 ألفا و581 حالة.

وارتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 198 ألفا و593 شخصا، بعد أن تماثل 147 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل العدد التراكمي للمصابين بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ بدء أزمة كورونا في فبراير الماضي إلى 246 ألفا و286 شخصا.

ويخضع 740 مريضا للرعاية الصحية بالمستشفيات، من بينهم 45 شخصا يعالجون بغرف العناية المركزة.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية