تعثر محادثات الاتحاد الأوروبي مع شركات أدوية كبرى بشأن لقاحات كورونا

قال ثلاثة مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز" إن الجهود الأوروبية الرامية لإنتاج لقاحات كورونا عبر شركات "فايزر" و"سانوفي" و"جونسون آند جونسون" تعصف بها خلافات.

وأوضح المسؤولون أن هذه الخلافات تتمحور حول السعر وطريقة الدفع وتكاليف المسؤولية المحتملة.

وكان مسؤولون أبلغوا "رويترز" هذا الشهر بأن الاتحاد يجري محادثات مع ما لا يقل عن 6 من شركات الأدوية لشراء لقاحات محتملة للوقاية من مرض "كوفيد-19."

وقال المسؤولون الذين شاركوا في المحادثات ورفضوا الكشف عن أسمائهم لسرية المفاوضات، إنه على الرغم من الضرورة الملحة لإبرام الصفقات وسط سباق عالمي لضمان الحصول على أفضل اللقاحات الواعدة، فإن الاتحاد الأوروبي يكافح من أجل التوصل إلى اتفاقات سريعة.

وقال اثنان من المسؤولين إن مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع "جونسون آند جونسون" هي من بين المفاوضات الأكثر تقدما، لكنها لم تنته بعد وسط مساومات بخصوص كيفية تقاسم تكاليف المسؤولية إذا ظهرت للقاح المحتمل آثار جانبية غير متوقعة.

وذكر مسؤولان أن شركة "سانوفي" الفرنسية تتفاوض لتوريد 300 مليون جرعة من اللقاح المحتمل الذي تقوم بتطويره مع شركة الأدوية البريطانية "غلاكسو سميثكلاين" إلى الاتحاد الأوروبي وتريد دفعة مقدمة على الفور مقابل المخزون بأكمله.

لكن المسؤولين قالوا إن الاتحاد الأوروبي يرغب في الدفع على أقساط وتأخير بعض المدفوعات حتى يجتاز اللقاح تجارب سريرية كبيرة. وقال أحد المسؤولين إن ذلك تسبب في "بعض العقبات".

وإلى جانب مفاوضاته مع "فايزر" و"سانوفي" و"جونسون آند جونسون"، يجري الاتحاد الأوروبي أيضا محادثات مع شركتي التكنولوجيا الحيوية "مودرنا" الأمريكية و"كيورفاك" الألمانية، حسبما أبلغ مسؤولون لرويترز هذا الشهر.

المصدر: "رويترز"