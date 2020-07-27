ترامب يعلق على إصابة مستشاره للأمن القومي بكورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مؤخرا "لم ير" مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين المصاب بفيروس كورونا.

وردا على سؤال الصحفيين بهذا الصدد، اليوم الاثنين، قال ترامب: "لم أره مؤخرا. سمعت أنه اختبر. لم أره".

وأضاف أنه لا يعرف ما إذا كانت نتائج اختبار أوبراين للكشف عن كورونا إيجابية.

إقرأ المزيد

وذكر ترامب أيضا أن أجرى اجتماعا حول اللقاحات ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه كان "لقاء عظيما". وأضاف: "لدينا الكثير من الأطباء والباحثين الرائعين معي. وأعتقد أن الاجتماع سار بشكل جيد".

وتابع ترامب قائلا: "نحن نقوم بعمل جيد في اللقاحات، ونقوم بعمل جيد في العلاجات. والآن سأتوجه إلى كارولينا الشمالية لألقي نظرة على ذلك بالضبط".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين عن إصابة المستشار للأمن القومي روبرت أوبراين بفيروس كورونا. وأصبح أوبراين أرفع مسؤول أمريكي مصاب بالفيروس.

المصدر: RT