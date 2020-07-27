"زمان التركية": القبض على طه أون المقرب من داوود أوغلو

أفادت صحيفة "زمان التركية" بأن قوات الأمن ألقت القبض على طه أون المعروف بأنه من أقرب الأسماء لرئيس الوزراء السابق ورئيس "حزب المستقبل" أحمد داوود أوغلو.

وقالت الصحيفة إن الاعتقال تم خلال تواجد أون في العاصمة أنقرة لحضور حفل افتتاح المقر الرئيسي لحزب داوود أوغلو.

ونقلت الصحيفة عن أون قوله في تغريدة إن "قوات الأمن ألقت القبض عليّ الآن بفندق في أنقرة حيث جئت لحضور افتتاح المقر الرئيسي لحزبنا".

وأوضحت الصحيفة أن سبب الاعتقال جاء بناء على بلاغ مقدم ضده بالانتماء سابقا لجماعة "البجع" التي تنظم حملات عبر الإعلام الإلكتروني ضد معارضي نظام "حزب العدالة والتنمية."

وكان أون قد تزوج من مديرة مكتب أمينة زوجة أردوغان، وكان أردوغان نفسه شاهدا على عقد زواجه، مع قرينته أمينة، ورئيس بلدية إسطنبول السابق قادر توباش.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية