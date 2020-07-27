إيران تستبعد نجاح واشنطن في تمديد حظر التسليح المفروض عليها

استبعدت إيران أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تمديد حظر التسليح المفروض طهران، من خلال الضغط الذي تمارسه على أعضاء مجلس الأمن.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الاثنين، ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي زعم فيها أنه يضمن تمديد حظر التسليح على إيران: "الأمريكيون لن يتخلوا عن أية محاولة في هذا المجال، وهم يمارسون الضغوط على جميع الدول سواء في مجلس الأمن على الأعضاء الدائمين وغير الدائمين أو على الدول الإقليمية".

وأضاف عباس موسوي: "أبلغنا الأصدقاء وأعضاء مجلس الأمن أنه من غير المقبول أن تحرم إيران بسبب الضغوط الأمريكية من حقها القانوني المكفول في القرار الأممي 2231"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

واستبعد موسوي أن تصل واشنطن إلى هدفها في تمديد الحظر على إيران، نظرا للمشاورات التي أجرتها وتجريها إيران مع الأصدقاء.

وتابع قائلا: "كما أنه من المحتمل ألا تخضع الدول الأخرى للغطرسة الأمريكية ومطالبها اللامشروعة".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية