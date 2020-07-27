ترامب يدافع عن قوات الأمن ويهاجم وسائل الإعلام إثر احتجاجات سياتل

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن قوات الأمن في مدينة سياتل، مؤكدا أن وسائل الإعلام الأمريكية ليست محايدة في تغطيتها لاحتجاجات تشهدها مدن في البلاد.

وكتب ترامب في "تويتر": "قوات الأمن الداخلي والقوات الفدرالية لا تشارك بقوة في سياتل، كما أننا نملك فريقا احتياطيا كبيرا لحالة الطوارئ. وسائل الإعلام تعتبر هذا أمرا خاطئا. في بورتلاند، نحن نقوم بحماية الملكية الفدرالية، بما فيها المحكمة".

Homeland Security or Federal Forces are little involved in Seattle, other than we have a large standby team in case of emergency. The media is calling that one wrong also. In Portland, we are protecting Federal property, including the Courthouse, which wouldn’t last a day! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2020

وكانت شرطة مدينة سياتل الأمريكية قالت إن نحو 60 من ضباطها أصيبوا خلال الاحتجاجات في المدينة التي رافقتها أعمال الشغب، وتم اعتقال 47 مشاركا في هذه الاحتجاجات.

وفي الوقت نفسه، شهدت بورتلاند، كبرى مدن ولاية أوريغون، حيث تجري تجمعات احتجاجية منذ نحو شهرين، صدامات جديدة ليل الجمعة/ السبت بين متظاهرين والشرطة.

المصدر: RT + وكالات