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ترامب يدافع عن قوات الأمن ويهاجم وسائل الإعلام إثر احتجاجات سياتل

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ترامب يدافع عن قوات الأمن ويهاجم وسائل الإعلام إثر احتجاجات سياتل
Reuters MMA/OLA
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن قوات الأمن في مدينة سياتل، مؤكدا أن وسائل الإعلام الأمريكية ليست محايدة في تغطيتها لاحتجاجات تشهدها مدن في البلاد.

وكتب ترامب في "تويتر": "قوات الأمن الداخلي والقوات الفدرالية لا تشارك بقوة في سياتل، كما أننا نملك فريقا احتياطيا كبيرا لحالة الطوارئ. وسائل الإعلام تعتبر هذا أمرا خاطئا. في بورتلاند، نحن نقوم بحماية الملكية الفدرالية، بما فيها المحكمة".

وكانت شرطة مدينة سياتل الأمريكية قالت إن نحو 60 من ضباطها أصيبوا خلال الاحتجاجات في المدينة التي رافقتها أعمال الشغب، وتم اعتقال 47 مشاركا في هذه الاحتجاجات.

وفي الوقت نفسه، شهدت بورتلاند، كبرى مدن ولاية أوريغون، حيث تجري تجمعات احتجاجية منذ نحو شهرين، صدامات جديدة ليل الجمعة/ السبت بين متظاهرين والشرطة.

المصدر: RT + وكالات

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