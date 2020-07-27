اتهام "إنستغرام" بالتجسس على المستخدمين من خلال الكاميرا

قال موقع The Verge البريطاني، إن مستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام،" اكتشفوا أن التطبيق يقوم "سرا" بتفعيل الكاميرا الأمامية للهاتف الذكي.

وأشار الموقع إلى أن مالكي هواتف iPhone، الذين قاموا بتثبيت الإصدار التجريبي من iOS 14، كانوا أول من لاحظ النشاط غير المرغوب فيه للتطبيق، نظرا لأنه يحتوي على وظيفة إعلام حول الكاميرا العاملة أو تشغيل الميكروفون. ولاحظ المستخدمون أن هذا المؤشر يعمل حتى عندما كانوا يتصفحون شريط الصور.

من جانبهم، قال ممثلو "إنستغرام"، للموقع، إن الحالة ناجمة عن خطأ في التطبيق، والذي يتم حاليا تصحيحه. وأكدوا أن التطبيق، لا يقوم بتشغيل الكاميرا إلا عندما يريد المستخدم نفسه ذلك.

المصدر: نوفوستي