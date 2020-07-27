إسبانيا.. استدعاء عشيقة سابقة للملك خوان كارلوس إلى المحكمة

تم استدعاء سيدة الأعمال كورينا لارسن، العشيقة السابقة لملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، إلى المحكمة الوطنية الإسبانية في 8 سبتمبر للإدلاء بشهادتها.

والحديث يدور، عن حلقة من قضية كبيرة (قضية تاندم) ضد مفوض الشرطة السابق خوسيه فيلاريخو، الذي كان متورطا في التنصت غير القانوني، وتسجيل المحادثات مع كبار السياسيين ورجال الأعمال، والموجود قيد الاحتجاز الابتدائي منذ 2017.

وفي هذا الجزء من القضية "قضية كارول"، حققت المحكمة في تسجيلات للمحادثات الخاصة بين لارسن وفيلاريخو، حيث زعمت كورينا بأن خوان كارلوس استخدم أشخاص دمى (Strawperson)، بما في ذلك ابن عمه الفارو أوريانسكي وكذلك استخدمها هي، لفتح حسابات في البنوك السويسرية وإضفاء الطابع الرسمي على بعض العقارات.

المصدر: نوفوستي