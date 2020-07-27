تزايد إصابات كوفيد في بلجيكا والسلطات تحث على الحد من الاتصال الاجتماعي

قالت رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي ويلمز، الاثنين، إن السلطات دعت سكان البلاد إلى الحد من الاتصالات، وسط تزايد حالات الإصابة بكوفيد -19 في البلاد.

وذكرت في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، أنه وفقا للقواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، تم تخفيض دائرة احتكاك العائلة التي تعيش تحت سقف واحد من 15 إلى خمسة أشخاص.

وأوضحت رئيسة الوزراء: "نحن نتحدث عن الاتصال الوثيق، عندما لا تتم مراعاة المسافة الاجتماعية". ووفقا لها، لا تنطبق هذه القيود على الأطفال دون سن 12 سنة.

بالإضافة إلى ذلك، حددت السلطات البلجيكية قواعد التسوق وزيارة المتاجر.

وعلى سبيل المثال، يمكن زيارة المتجر بشكل منفرد، أو برفقة طفل يعيش مع شخص بالغ تحت نفس السقف، أو شخص معاق.

وحثت السلطات الشركات البلجيكية، مرة أخرى على العودة إلى العمل عن بعد. وقالت ويلمز: "نوصي بشدة أيضا بمواصلة العمل عن بُعد قدر الإمكان. وقد شهدنا مؤخرا، للأسف، خروجا عن هذه القاعدة".

المصدر: نوفوستي