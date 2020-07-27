الكشف عن 583 إصابة بكورونا في اليابان خلال 24 ساعة

قالت قناة NHK التلفزيونية، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، المكتشفة في اليابان ارتفع بمقدار 583 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى المجموع العام إلى 31961 إصابة مسجلة.

وذكرت القناة، أنه تم تسجيل معظم الحالات المكتشفة، في طوكيو (131) وفي أوساكا (87) وكذلك محافظة آيتشي (76).

ومنذ بداية الوباء، مات بسبب مرض كوفيد -19، في اليابان 1012 شخصا، وتم تقييم حالة 67 شخصا آخرين بأنها خطيرة، فيما تماثل 22775 شخصا للشفاء.

ومن أجل تنفيذ إجراءات مكافحة انتشار الفيروس التاجي، اعتمدت سلطات طوكيو يوم الاثنين مشروع ميزانية إضافية تبلغ حوالي 310 مليار ين (حوالي 2.9 مليار دولار).

المصدر: نوفوستي