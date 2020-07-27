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ارتفاع حصيلة قتلى المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان

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ارتفاع حصيلة قتلى المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان
AFP
مخلفات قصف في قرية أيغيبار بمنطقة تافوش خلال معارك مع أذربيجان
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أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية عن مقتل جندي أرمني اليوم الاثنين نتيجة المواجهات التي جرت على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، ليرتفع بذلك عدد القتلى في المعارك الاخيرة في المنطقة إلى 19.

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وأوضحت الوزارة أن الجندي اشوت ميكايليان قتل ليل الأحد إلى الاثنين "بنيران قناص معاد من موقع في شمال شرق أرمينيا".

بدورها، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الجيش الأرمني بإطلاق النار على مواقعها خلال الـ 24 ساعة الماضية باستخدام "رشاشات ثقيلة وقناصات".

وبدأت المعارك بين البلدين في 12 يوليو الجاري على الحدود الشمالية بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين، وهي أسوأ اشتباكات بينهما منذ عام 2016.

وأدت هذه المعارك الجديدة حتى الآن إلى مقتل 19 شخصا على الأقل، هم 12 جنديا ومدنيا أذربيجانيا، وستة جنود أرمن، وفق الحصيلة الرسمية.

المصدر: أ ف ب

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