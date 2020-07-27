مصادر إسرائيلية: نتنياهو يتوجه إلى مقر وزارة الدفاع لإجراء مشاورات بشأن الحادث على الحدود مع لبنان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيجري مشاورات أمنية في مقر وزارة الدفاع لبحث الحادث الذي شهدته الحدود اللبنانية - الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وقد تحدث الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن إحباط عملية تسلل في منطقة جبل روس حيث تمكن الجيش الإسرائيلي "من تشويش عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين 3 إلى 4" أشخاص.

وقال أدرعي إن العناصر تسللوا "أمتار معدودة للخط الأزرق .. تم فتح النيران نحوهم وتشويش مخططتهم. لا نعرف وضعهم الصحي بعد، بعد ان رصدنا إصابة عدد منهم".

وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الاثنين، تبادل إطلاق نار.

وأفاد مراسلنا في لبنان بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في منطقة مزارع شعبا على الحدود الجنوبية اللبنانية المتاخمة لإسرائيل وسوريا.

من جانبها، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا استهدف المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا وفي محيط موقع رويسات العلم.

المصدر: وكالات