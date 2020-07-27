إسبانيا: آيا صوفيا جزء من تراث الإنسانية المشترك

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا جونساليس لايا، إنه من المهم أن يظل معلم آيا صوفيا جزءا من التراث العالمي الذي تشترك فيه الإنسانية جمعاء.

إقرأ المزيد

وأضافت الوزيرة اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة: "من المهم بالنسبة لنا أن يتم الحفاظ على روح معلم آيا صوفيا العظيم".

وأقيمت الأسبوع الماضي أول صلاة جمعة في آيا صوفيا، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا بتركيا في 10 يوليو الجاري، قرارا صدر في ثلاثينات القرن الماضي يقضي بتحويل هذا المعلم من مسجد إلى متحف.

وبني معلم آيا صوفيا عام 537 كأكبر كنيسة في الإمبراطورية البيزنطية، وبعد فتح العثمانيين القسطنطينية عام 1453 جرى تحويله إلى مسجد، وفي عام 1934 قررت الحكومة التركية العلمانية بقيادة كمال أتاتورك تحويله إلى متحف يؤمه الزوار من مختلف دول العالم.

المصدر: رويترز+ الأناضول