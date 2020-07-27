أنقرة: مهمة ايريني منحازة وفاشلة وتعاقب الحكومة الشرعية في ليبيا وتدعم حفتر

قال وزير الخارجية التركي، مولوود تشاووش أوغلو، إن عملية إيريني الأوروبية بخصوص حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا "منحازة" وتصب لصالح حفتر وتعاقب الحكومة الليبية الشرعية.

وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإسبانية، اليوم الاثنين: "عملية المراقبة الأوروبية تحاول محاصرة حكومة الوفاق فقط، ولا تراقب الأسلحة والطائرات القادمة إلى حفتر من روسيا وفرنسا وسوريا والإمارات ومصر".

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وأكد أوغلو على استعداد الجانب التركي لتقديم كل الدعم لعملية حظر إيصال الأسلحة إلى ليبيا، إذا كان ذلك تحت مظلة الأمم.

وشدد الوزير على أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد لتسوية الصراع في ليبيا.

ولفت الوزير إلى أنه لا توجد دولة غير تركيا لبت طلب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا للمساعدة.

المصدر: TRT