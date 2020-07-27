 
مباشر
عاجل
تطورات الحدود اللبنانية.. لحظة بلحظة

أنقرة: مهمة ايريني منحازة وفاشلة وتعاقب الحكومة الشرعية في ليبيا وتدعم حفتر

أخبار العالم

أنقرة: مهمة ايريني منحازة وفاشلة وتعاقب الحكومة الشرعية في ليبيا وتدعم حفتر
وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش أوغلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oehn

قال وزير الخارجية التركي، مولوود تشاووش أوغلو، إن عملية إيريني الأوروبية بخصوص حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا "منحازة" وتصب لصالح حفتر وتعاقب الحكومة الليبية الشرعية.

وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإسبانية، اليوم الاثنين: "عملية المراقبة الأوروبية تحاول محاصرة حكومة الوفاق فقط، ولا تراقب الأسلحة والطائرات القادمة إلى حفتر من روسيا وفرنسا وسوريا والإمارات ومصر".

إقرأ المزيد
أردوغان: الاستخبارات التركية غيرت قواعد اللعبة في ليبيا
أردوغان: الاستخبارات التركية غيرت قواعد اللعبة في ليبيا

وأكد أوغلو على استعداد الجانب التركي لتقديم كل الدعم لعملية حظر إيصال الأسلحة إلى ليبيا، إذا كان ذلك تحت مظلة الأمم.

وشدد الوزير على أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد لتسوية الصراع في ليبيا.

ولفت الوزير إلى أنه لا توجد دولة غير تركيا لبت طلب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا للمساعدة.

المصدر: TRT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا