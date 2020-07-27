نفي تركي لأنباء بشأن مناورات بحرية أمريكية يونانية مرتقبة وأعلان عن سيناريو بديل

نقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصادر أمنية تركية نفيها الأنباء المتداولة عن مناورات مرتقبة بين البحرية اليونانية والبحرية الأمريكية قبالة سواحل إحدى الجزر في بحر إيجة.

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ونسبت الوكالة إلى هذه المصادر التركية قولها إن "بعض وسائل الإعلام تناولت خبر توجه حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس أيزنهاور) نحو سواحل جزيرة كريت (اليونانية) في المتوسط بهدف المشاركة في مناورات هناك".

وتابعت هذه المصادر وصف الموقف، مشيرة إلى أن تلك الوسائل زعمت أن "يو إس إس أيزنهاور، عبرت قناة السويس صباح الأحد، برفقة 12 سفينة حربية أمريكية، بغرض المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع القوات اليونانية في بحر إيجة لمدة 10 أيام".

ودفعت تلك المصادر التركية برواية مغايرة عن عدد السفن التي تقودها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أيزنهاور"، مشيرة إلى أنها "وصلت مضيق جبل طارق، برفقة 3 سفن حربية أمريكية"، مشددة على أن حاملة الطائرات الأمريكية لا تخطط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع القوات اليونانية في بحر إيجة.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأنها علمت أن حاملة الطائرات الأمريكية هذه " ستجري تدريبات في الأيام القادمة، ولكن ​​مع سفن البحرية التركية المشاركة في عملية "درع البحر المتوسط".

المصدر: الأناضول