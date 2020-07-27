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وسائل إعلام أفغانية: مقتل طيار بعد إسقاط مروحيته جنوبي البلاد

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وسائل إعلام أفغانية: مقتل طيار بعد إسقاط مروحيته جنوبي البلاد
Reuters Peter Andrews
مروحية "بلاك هوك" في أجواء أفغانستان (صورة أرشيفية)
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بمقتل طيار أفغاني في تحطم مروحية "بلاك هوك" بولاية هلمند الواقعة في جنوبي البلاد، اليوم الاثنين.

ونقلت قناة 1TV عن مصادر قولها إن أفراد الطاقم الآخرين نجوا في الحادث، دون تحديد عددهم، وإن المروحية جرى إسقاطها.

وفي وقت سابق أكد، عمر زواك، المتحدث باسم حاكم الولاية، لوكالة "نوفوستي" أن المروحية هبطت اضطراريا، ما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الجيش.

وأفادت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية نقلا عن مصدر أمني بأن المروحية كانت تقل جرحى واضطرت إلى الهبوط بعد استهدافها من قبل مسلحين.

المصدر: "نوفوستي"

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