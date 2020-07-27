سويسرا تعلن إتمام أول صفقة مع إيران عبر قناة لتجارة البضائع الإنسانية

أعلنت حكومة سويسرا، اليوم الاثنين، أن شركة أدوية سويسرية أكملت أول معاملة في إطار قناة جديدة لتجارة البضائع الإنسانية مع إيران.

وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نود التشديد على أن تفعيل الترتيب السويسري لتجارة البضائع الإنسانية يمضي قدما، وتمت الموافقة بالفعل على عدد من الشركات وسيتبعها المزيد من الشركات. ومن المتوقع تنفيذ تعاملات أخرى قريبا".

وبدأت قناة "الترتيب السويسري لتجارة البضائع الإنسانية" الخاصة بتوصيل المواد الغذائية والدواء إلى إيران، إجراء عمليات تجريبية في يناير الماضي، لتساعد في تزويد الشعب الإيراني الذي يعاني من المصاعب المعيشية، بالسلع السويسرية، دون انتهاك العقوبات الأمريكية.

المصدر: "رويترز"