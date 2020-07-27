اليونان.. إطلاق النار على صحفي يعمل في جريدة مثيرة للجدل

أطلق مجهولون النار على الصحفي اليوناني، ستيفانوس خيوس، الذي يعمل لصالح صحيفة "ماكيليو" الصفراء، وتم نقله إلى المستشفى وهو مصاب بجروح في الرقبة والصدر.

وقالت الصحيفة، إن الهجوم وقع في منطقة "فريليسيا" بشمال أثينا حوالي الساعة الثانية صباحا، حيث انتظر شخصان مجهولان يرتديان أقنعة خيوس خارج منزله، وبدأوا بإطلاق النار عليه من خلال نافذة السيارة عندما اقترب منهما.

وأوضحت الصحيفة إنهم فروا بعد الهجوم مباشرة، ونقل الصحفي إلى المستشفى بعد إصابته برصاصتين، حيث أكد الأطباء بأن حالته الآن تحت "السيطرة".

وأشارت الصحيفة التي يعمل فيه خيوس إلى أن "أمر القتل صدر عن كارتل الإرهاب السياسي والفساد" بسبب منشورات فاضحة.

ولكن خيوس نفسه أتهم مرارا بالتشهير ونشر الأخبار الكاذبة وتهديد السياسيين، حيث ألقي القبض عليه في عام 2018 لنشره دعوة إلى إطلاق النار على الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في اليونان لموافقتهم على الاسم الدستوري لجمهورية "مقدونيا الشمالية".

ودانت نقابة الصحفيين في اليونان واتحاد الصحف اليومية في أثينا، مرارا وتكرارا خيوس لانتهاكه المعايير الأخلاقية.

وتعتبر صحيفة "ماكيليو" مثيرة للجدل وعادة ما يتم اتهامها بنشر الأخبار الكاذبة.

المصدر: سبوتنيك