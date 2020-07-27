فيكتوريا في أستراليا تسجل قفزة قياسية في عدد إصابات كورونا

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية قفزة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت 532 إصابة جديدة.

وقال رئيس الوزراء في ولاية فيكتوريا، دان أندروز، إن 6 أشخاص توفوا خلال اليوم الماضي، فيما تم اكتشاف 532 إصابة مؤكدة بالفيروس في الولاية الواقعة جنوب أستراليا، والتي أصبحت بؤرة لتفشي الوباء.

وقد ارتفع عدد الإصابات في هذه الولاية إلى 8696 حالة مؤكدة.

وأوضح رئيس وزراء الولاية، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن أي شخص تبدوا عليه أعراض المرض لا يمكنه الذهاب إلى العمل، ويتعين عليه إجراء اختبار للكشف عن الفيروس.

وأضاف أن نظام الحجر الصحي لن ينتهي حتى يتوقف الأشخاص الذين يعانون من الأعراض عن الذهاب إلى العمل، مشيرا إلى أنه "إذا لم نتعامل بجدية مع هذا الوضع فسوف نستمر في رؤية عدد الإصابات يرتفع بمستويات عالية".

المصدر: نوفوستي