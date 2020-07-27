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روسيا تسجل 5635 إصابة و85 وفاة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة

الولايات المتحدة.. تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى ما دون 60 ألف حالة

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الولايات المتحدة.. تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى ما دون 60 ألف حالة
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سجلت الولايات المتحدة الأحد 55187 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو أدنى عدد إصابات منذ نحو أسبوعين، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

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وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.229.624 إصابة.

كما تسبب كوفيد-19 بوفاة 518 شخصا في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن هذا المرض في هذه البلاد إلى 146.909 وفيات.

وهي المرة الأولى في أمريكا، منذ 13 يوليو، التي ينخفض فيها عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 60 ألفا.

بالمقابل فإن حوالى 1.28 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19.

والولايات المتحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.

المصدر: وكالات

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