ترامب يتراجع عن حضور افتتاح موسم "البيسبول" في نيويورك

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حضور افتتاح موسم "البيسبول" في ولاية نيويورك، وتنفيذ أول رمية احتفالية في مباراة فريق نيويورك يانكيز يوم 15 أغسطس.

وكان ترامب قد أدلى بإعلانه المبدئي بعد أن كان أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، بصدد القيام برمية في واشنطن، خلال المباراة الافتتاحية لهذا الموسم للعبة البيسبول، وكان الغرض تكريما لجهوده في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب على "تويتر" "نظرا لتركيزي القوي على فيروس الصين، بما في ذلك اجتماعات مقررة بشأن لقاحات، واقتصادنا وأمور كثيرة أخرى، لن أتمكن من أن أكون متواجدا في نيويورك لإلقاء رمية الافتتاح للـ"يانكيز" في أغسطس، سوف نقوم بذلك في وقت لاحق من الموسم".

Because of my strong focus on the China Virus, including scheduled meetings on Vaccines, our economy and much else, I won’t be able to be in New York to throw out the opening pitch for the @Yankees on August 15th. We will make it later in the season! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2020

وينظر إلى ترامب، قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة، وبينما كان يعيش في نيويورك، باعتباره من مشجعي فريق "يانكيز"، وكان يعلق في كثير من الأحيان على الفريق عبر منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استقبل هذا الأسبوع أسطورة البيسبول، واللاعب السابق لنيويورك "يانكيز"، ماريانو ريفيرا، تمهيدا لانطلاق موسم الدوري الرئيسي لعام 2020 الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وخرج ترامب إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض ليتبادل كرة البيسبول مع ماريو ريفيرا إلى جانب عدد من الأطفال.

وخلال حديث بين ريفيرا وترامب، قال الرئيس الأمريكي إن عودة دوري البيسبول مهم للغاية مع إعادة فتح البلاد من جديد بعد التأثير الكبير لفيروس كورونا المستجد.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية